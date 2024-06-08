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Польські фермери анонсували блокаду пункту пропуску "Медика - Шегині" до кінця вересня

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Польські фермери анонсували акцію протесту перед пунктом пропуску "Медика - Шегині" на українсько-польському кордоні, яка передбачає руху транспорту через кордон до кінця вересня.

Про це повідомляє Державна митна служба України.

"За інформацією польської сторони, відзавтра, 9 червня, з 10:00 польські фермери планують розпочати блокування руху транспортних засобів перед пунктом пропуску "Медика - Шегині". Учасники акції на території Польщі мають намір блокувати дорогу до кінця вересня", – йдеться у повідомленні.

У Митній службі уточнили, що дії протестувальників можуть стосуватися не лише вантажного транспорту, але й легковиків та автобусів.

"Про те, які категорії транспортних засобів будуть блокуватися, повідомимо додатково", – зазначається у повідомленні.

Як повідомлялося, від 4 по 7 червня польські фермери блокували рух вантажівок через пункт пропуску "Рава-Руська – Гребенне". Зараз рух транспорту через цей пункт пропуску триває у звичному режимі.

Пункт пропуску "Рава-Руська – Гребенне" був останнім, який польські фермери розблокували наприкінці квітня після тривалих акцій протесту, які розпочалися в лютому.

Блокада українського кордону

Нагадаємо, 9 лютого польські фермери розпочали блокаду трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною, з 12 лютого протести поширилися ще на два пункти пропуску, у тому числі "Зосин-Устилуг". Із 16 лютого польські аграрії блокували вже шостий пункт пропуску для руху вантажів.

Увечері 21 березня польські фермери призупинили акцію протесту на прикордонному пункті пропуску "Зосин-Устилуг". За день до цього вони припинили блокувати рух вантажівок біля пункту пропуску "Медика"-"Шегині". А 28 березня тимчасово призупинили блокувати рух вантажівок в обох напрямках на пункті пропуску "Угринів-Долгобичув". Блокада останнього пункту поновилася 2 квітня, але 16 квітня знову призупинилася.

Автор: Михайло Орлюк

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Топ коментарі

  • Luis Santos
    Араби з білорусі ножами на палках штурмують кордон проколюючи їхніх солдатів в груди а вони Українцям кордон перекривають...кончені
  • phonomaniac
    Блокувати ... до кінця вересня???🧐 У серпні - вересні врожай збирати вони не планують?
    А це точно фермери? А не гомосекі на літеру πі?
  • Алекс Алекс 76c60cd2
    Все давно відомо.
    Фермери по усій Європі блокують автомагістралі проти зелених вимог Брюселя до агропродукції.
    Поляки, що мешкають поблизу кордону знайшли на їх розум " болючу точку Брюселя"- кордон із Україною.
    То ж саме що все жития робили і наші люди, чимось невдоволені.
    Різниця у тому, що Україна у війні, але фермерам це до лампочки.
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