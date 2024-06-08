В Одесі офіційно відкрили перший пляж від початку великої війни

В Одесі офіційно відкрили для відвідувачів перший пляж, влада області планує поступово відновити роботу близько 20 зон відпочинку на березі моря.

Про це очільник Одеської обласної державної адміністрації Олег Кіпер повідомив у Telegram.

"Підписали спільний з Командувачем оперативним стратегічним угрупованням військ "Одеса" наказ про доступ людей до моря. Від сьогодні перша відкрита зона – пляж "Калетон" в Одесі", – написав голова обласної адміністрації.

Кіпер додав, що перелік відкритих пляжів буде доповнюватися "по мірі проходження перевірок".

"Розраховуємо відкрити близько 20 пляжів в Одесі та районі, а також однієї лагуни в Ізмаїльському районі", – уточнив голова ОВА.

Водночас він уточнив, що під час повітряної тривоги, при виявленні підозрілих предметів, під час шторму від 2-х балів перебування людей біля моря буде заборонено.

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Як повідомлялося, у березні Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) рекомендувала місцевим адміністраціям підготувати місця масового відпочинку населення на водних об’єктах у більшості регіонів, за винятком семи областей.