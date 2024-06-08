Прогноз "Укренерго" на неділю: Світло вимикатимуть лише дві години увечері

У неділю, 9 червня, графіки погодинних відключень світла для промислових та побутових споживачів діятимуть лише з 20:00 до 22:00.

Про це повідомляє пресслужба оператора енергосистеми НЕК "Укренерго".

При цьому енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, обмежувати не планують.

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Як повідомлялося, сьогодні з ремонту вийшов один атомний енергоблок, повідомляли в "Енергоатомі", що мало покращити ситуацію в енергосистемі.

Крім того, сьогодні, 8 червня, у тестовому режимі мав запрацювати новий порядок застосування графіків погодинних відключень світла, він має забезпечити меншу тривалість обмежень електроенергії.

Нагадаємо, раніше в "Укренерго" попередили, що найважча ситуація в енергосистемі України очікується в середині літа цього року: щоденні дефіцити електроенергії можуть зростати, оскільки через спеку зросте й споживання.

Водночас покрити це споживання електрики буде важко, оскільки досі триватимуть відновлювальні роботи на пошкоджених російськими масованими обстрілами теплових та гідроелектростанціях.

До того ж влітку гідроелектростанції традиційно знижують виробітку, а енергоблоки атомних станцій перебуватимуть у ремонті та підготовці до максимальних навантажень наступної зими.