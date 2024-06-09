Україна та Франція поновили дію угоди про мирне використання ядерної енергії

Україна та Франція поновили дію угоди про співробітництво у сфері мирного використання ядерної енергії, яка була укладена в Києві у 1998 році. Термін дії угоди закінчився у 2020 році.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства економіки.

Термін дії документа продовжили ще на 20 років.

Угода створює правові умови для співпраці у сфері обслуговування атомних об'єктів.

Як повідомлялося, 8 червня Україна та Франція уклали міжурядову угоду про сприяння відновленню та підтримці української критичної інфраструктури та пріоритетних секторів економіки.

Наприкінці травня уряд Франції підтримав пропозицію США щодо використання заморожених російських активів, що підвищує шанси досягти попередньої домовленості про виділення великого пакету допомоги для України обсягом до $50 мільярдів на зустрічі міністрів фінансів країн "Великої сімки".