У понеділок світло відключатимуть з 16:00 до 22:00, – "Укренерго"

Завтра, 10 червня, з 16:00 до 22:00 по всій території України будуть застосовуватися графіки погодинних відключень світла.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

Відключення прогнозуються через зростання споживання електроенергії на початку робочого тижня.

Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури обмежуватися не буде.

Як повідомлялося, 8 червня в Україні в тестовому режимі запрацював новий порядок застосування графіків погодинних відключень, який має забезпечити меншу тривалість обмежень електроенергії.

У ніч із 7 на 8 червня вийшов у роботу додатковий блок на АЕС, що ненадовго покращить ситуацію в енергосистемі.

Прогноз на літо

Раніше в "Укренерго" повідомляли, що найважча ситуація в енергосистемі України очікується в середині літа цього року.

Щоденні дефіцити електроенергії можуть зростати, оскільки через спеку зросте й споживання.

Водночас, покрити це споживання електрики буде важко, оскільки досі триватимуть відновлювальні роботи на пошкоджених російськими масованими обстрілами теплових та гідроелектростанціях.

Раніше в.о. голови правління НАЕК "Енергоатом" Петро Котін заявив, що енергоблоки, які планують вивести в ремонт, повернуть до роботи через два місяці.

До того глава Міненерго Герман Галущенко говорив, що до зими в системі будуть усі дев'ять доступних Україні енергоблоків АЕС (загальна потужність 7,8 ГВт).

Коли почалися відключення

Після масованих атак Росії по енергосистемі в березні-травні, системний оператор змушений з 14 травня застосовувати графіки погодинних відключень е/е в усіх регіонах України як для промисловості, так і для населення.

До цього з 8 травня графіки обмеження потужності почали застосовувати для промисловості.

6 червня гендиректор компанії-постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко зазначав, що, згідно з лімітами, які доводять Києву, критична інфраструктура у споживанні займає приблизно 25%, для населення і бізнесу залишиться приблизно 50% від звичного споживання.

Він висловив надію на поліпшення ситуації з набуттям 24 червня чинності нового порядку розподілу потужності.