У "Дії" за три дні згенерували вже понад 80 тисяч електронних посвідчень ветерана

Від моменту запуску послуги в "Дії", з 5 червня, в застосунку вже згенеровано понад 80 тис. посвідчень ветерана.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр із інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Укрінформ.

"За три дні, як ми додали посвідчення ветерана в "Дію", українці згенерували вже понад 80 тис. цифрових посвідчень. І тенденція позитивно зростає. В цілому послуга працює досить стабільно", – сказав Федоров.

За словами Федорова, запуск електронного ветеранського посвідчення був одним з найвдаліших, і наразі за потреби дуже оперативно вирішуються всі технічні питання з верифікацією даних.

Потенційна аудиторія зазначеної послуги складає близько мільйона українців.

Як повідомлялося, 5 червня Міністерство у справах ветеранів України та Міністерство цифрової трансформації України запустили електронне посвідчення ветерана в мобільному застосунку "Дія", а електронний документ набув юридичного статусу.

Хто може скористатися електронним посвідченням ветерана

Згенерувати електронне посвідчення у своєму смартфоні можуть особи, які мають статус:

учасника бойових дій,

людини з інвалідністю внаслідок війни,

учасника війни,

постраждалого учасника Революції гідності,

члена сім’ї загиблого ветерана війни,

члена сім’ї загиблого захисника і захисниці України.

е-Посвідчення ветерана має унікальний QR-код, за яким можна перевірити справжність документа та даних про пред'явника, що містяться у Єдиному державному реєстрі ветеранів війни.

Використовувати е-Посвідчення ветерана у "Дії" можна для отримання пільг та компенсацій, передбачених чинним законодавством.