У 2024 році справ про банкрутство людей побільшало у 2,2 раза

За перші п'ять місяців 2024 року 343 українці подали на банкрутство, що у 2,2 раза більше, ніж минулого року. Загалом за п’ять років в Україні відкрилось майже дві тисячі справ про банкрутство людей.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот" із посиланням на дані Верховного суду.

Зазначається, що загалом за минулий рік 575 українців подали до суду, щоб їх визнали неплатоспроможними. Водночас найменше справ про банкрутство людей було відкрито у 2019 році. Це був перший рік, коли закон дозволив громадянам визнавати себе банкрутами через суд.

Тоді було відкрито 22 справи про банкрутство людей. Відтоді кількість тих, хто хотів визнати себе неплатоспроможним, постійно зростала: у 8,3 раза за 2020 рік та у 2,7 раза за 2021 рік.

Загалом за весь час було відкрито 1 993 справи про банкрутство українців. Кожен другий банкрут – віком від 25 до 45 років: 58% або понад 1,1 тис. Третина банкрутів старша за 45 років – 38,3% або 764 людини. Найменше банкрутів серед молоді до 25 років – лише 3,7%.

Також 54% усіх банкрутів – чоловіки, а 46% – жінки.

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За словами юристів, судова статистика не відбиває реальну кількість боржників у скрутному становищі, яким допомогла би процедура банкрутства.

"Ця процедура не є відомою та поширеною серед українців: це дорого, складно та незрозуміло без допомоги адвоката, на якого в боржника вже просто може не стати коштів. Крім того, кредитори та фінансові установи не вельми охоче подають свої вимоги у такі судові справи, сподіваючись стягнути борг після відновлення платоспроможності людини та зекономити на судових витратах, або навпаки, намагаються торпедувати процедуру, діскредитуючи боржника.

З іншого боку, громадянам теж необхідно усвідомити, що ця процедура не про списання боргів, а про спробу знайти згоду з кредиторами за допомогою судової процедури та арбітражного керуючого", – зазначив адвокат, арбітражний керуючий, член Кваліфікаційної комісії арбітражних керуючих, фахівець з питань банкрутства Денис Лихопьок.

Верховна Рада дозволила фізичним особам набувати статус банкрута ще у жовтні 2018 року. Повноцінно процедура почала працювати вже у 2019 році. З того часу людина, яка потрапила у скрутне матеріальне становище, може ініціювати своє банкрутство і, пройшовши всю процедуру, звільнитися від боргів.

Як повідомлялося, у 2023 році українські компанії закривалися втричі рідше, ніж до повномасштабної війни.