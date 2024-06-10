Найбільше нові легкові авто купують у Києві та чотирьох областях: яка модель – найпопулярніша

У травні 2024 року найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були Київ, а також Дніпропетровська, Київська, Одеська та Львівська області.

Про це повідомляє асоціація Укравтопром.

Зазначається, що ці регіональні ринки забезпечили 62% травневих продажів нових легковиків.

Зокрема, за місяць кияни придбали – 1948 нових авто (на 10% більше, ніж торік), мешканці Дніпропетровщини купили 496 автівки (+11%), на Київщині зареєстрували 424 (+6%), на Одещині – 283 (+0,4%), на Львівщині – 278 (+5%).

Бестселером травня на цих ринках був кросовер Toyota RAV-4.

Раніше повідомлялося, що впродовж першого кварталу 2024 року в Україну було імпортовано 86,59 тис. легкових автомобілів (вживаних та нових). Їхня загальна митна вартість становила $1,13 млрд.

У 2023 році в Україні було зареєстровано майже 61 тис. нових легковиків, що на 60,6% більше ніж роком раніше. Водночас українці придбали 214,4 тис. вживаних легкових авто. Це на 45% менше, ніж 2022 року.