Екснардепа-"регіонала" Святаша заочно засудили до 12 років тюрми

Колишнього народного депутата заочно засудили до 12 років ув’язнення за заклики до зміни меж території України, легалізацію майна та шахрайство на 2,2 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Київської міської прокуратури суд визнав винним народного депутата України IV-VIII скликань. Йому призначили покарання 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна", – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці не уточнюють імені екснардепа, але, за даними liga.net, йдеться про колишнього народного депутата від "Партії регіонів" Дмитра Святаша.

Зазначається, що в суді прокурор довів, що засуджений у 2022 році розмістив на своїй сторінці у Facebook дописи з наративами про відсутність збройної агресії проти України, законність окупації її території та заклики до мешканців окупованих територій здійснювати колабораційну діяльність та співпрацювати із банками РФ.

Крім того, упродовж 2008-2014 років колишній нардеп, будучи бенефіціаром групи підприємств, організував неповернення понад $50 млн раніше отриманого кредиту. Як забезпечення можливості повернення кредитних коштів він передав у заставу банку близько 200 об’єктів нерухомості та корпоративні права.

"Після настання терміну повернення коштів використав завідомо підроблені документи та переоформив майно на інші підконтрольні йому суб’єкти підприємництва, звільнивши у такий спосіб це майно з під обтяжень. Внаслідок цього компанії, яка викупила борги банку, було завдано шкоду на суму 2,2 млрд грн", – пояснили в Офісі генпрокурора.

Як повідомлялося, у серпні 2022 року суд арештував та передав в управління АРМА активи вартістю 600 млн грн, які належали екснардепу Дмитру Святашу.

Нагадаємо, ще у жовтні 2019 року прокуратура повідомила про підозру Святашу у справі за фактом заволодіння коштами "Укрсиббанку".

За даними слідства, колишній депутат, діючи як організатор злочину, за попередньою змовою з посадовими особами групи компаній "АІС" шахрайським шляхом заволодів грошима, отриманими від АТ "Укрсиббанк" на підставі кредитних договорів, чим завдав шкоди цій банківській установі на суму понад 1,1 млрд грн.

Вперше Святаша було оголошено в розшук ще восени 2019 року. За даними ЗМІ, разом із сім'єю Святаш втік від кримінального переслідування до Росії, де отримав схвалення заяви на отримання російського громадянства.

Він був депутатом Верховної Ради IV, V, VI, VII, VIII скликань. З 2005 по 2014 – член "Партії регіонів", з 2014 – член партії "Відродження".