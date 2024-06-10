Мустафа Найєм йде з посади очільника Агентства відновлення (оновлено)

Голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа Найєм написав заяву про звільнення.

Про це він написав на сторінці у Facebook.

"Я залишаю посаду голови Агентства відновлення. Рішення прийняв самостійно через системні перешкоджання, які не дають подальшої можливості ефективно виконувати свої повноваження", – зазначив він.

За його словами, починаючи з листопада минулого року, команда Агентства "почала стикатися з постійною протидією, спротивом та створенням штучних перешкод".

По-перше, наголошує Найєм, Агентству повністю скасували бюджет на проєкти з відновлення та утримання доріг. На його думку, якщо ситуація не зміниться, наступного сезону може настати ускладнення військової логістики та експорту продукції.

"Друге. Нас почали "кошмарити" бюрократією, коли документи на оплату захисних споруд, фортифікацій або відновлення погоджувалися в Уряді місяцями, поверталися по шість-вісім разів з безглуздими зауваженнями, затримувалися по декілька місяців, а деякі не погоджені й досі", – додав чинвник.

І третім чинником Найєм указав те, що з початку року Агентству суттєво обрізали заробітну плату – до 68%. За його словами, це призвело до втрати 25% колективу.

"Сьогодні написав заяву про звільнення і попрощався з командою Агентства та керівниками Служб відновлення у регіонах. Розуміючи відповідальність, яка лежить на нашій команді, я виконуватиму свої обов’язки до прийняття рішення урядом про моє звільнення і передам справи наступникам", – підсумував він.

Як повідомлялося, у січні 2023 року Кабінет міністрів створив Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури на базі Державного агентства інфраструктурних проєктів та Державного агентства автомобільних доріг. Його головою був призначений Мустафа Найєм.

З серпня 2021 року Мустафа Найєм працював в команді Олександра Кубракова, який тожі очолив Міністерство інфраструктури, а згодом – Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури. У міністерстві Найєм відповідав за дорожнє господарство, автомобільні перевезення, безпеку на транспорті, розвиток прикордонної інфраструктури та сервісів для водіїв.

З листопада 2019 року по квітень 2021 року Найєм працював у держконцерні "Укроборонпром".

Найєм – колишній журналіст, до влади потрапив як народний депутат VIII скликання від фракції "Блок Петра Порошенка".