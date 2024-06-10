"Укрнафта" виявила незаконну врізку в нафтопровід на Чернігівщині

Працівники служби безпеки ПАТ "Укрнафта" виявили несанкціоновану врізку в нафтопровід "Великі Бубни – Талалаївка", що на території Талалаївського району Чернігівської області.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що врізка була виготовлена за допомогою патрубка заввишки 5 см з кульковим краном діаметром 1 дюйма. До нього приєднали гумовий шланг високого тиску діаметром ¾ дюйма, завдовжки 30 метрів, заповнений нафтою. На кінці шлангу зловмисники встановили кульковий кран діаметром 1 дюйм.

Після фіксації злочину поліціянтами врізка була ліквідована.

Наразі встановлюються збитки, що надані компанії. Спільно із Нацполіцією проводяться заходи із встановлення осіб, які здійснили незаконну врізку.

Наприкінці минулого року "Укрнафта" виявила незаконну врізку в газопровід в Івано-Франківській області. Тоді зловмисники щодоби несанкціоновано відбирали газ на 30,72 тис. грн.