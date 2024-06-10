Світовий банк підтримає житлову реформу в Україні

Уряд України та Світовий банк уклали Меморандум про взаєморозуміння. Зокрема, сторони спільно здійснюватимуть заходи, які сприятимуть підготовці та реалізації національної житлової стратегії.

Про це повідомляє пресслужба міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

Документ підписали прем’єр-міністр Денис Шмигаль, віцепрезидент Світового банку Антонелла Бассані та віцепрезидент Міжнародної фінансової корпорації Альфонсо Гарсія Мора.

Зазначається, що Мініфраструктури з залученням широкого кола представників міжнародних організацій, проводить роботу з розробки проєкту закону "Про основні засади житлової політики", який є основою запровадження концепції нової житлової політики та реалізації житлової реформи в Україні.

Законопроєкт передбачає наступну розробку комплексу інструментів реалізації нової житлової політики, зокрема національної житлової стратегії.

Про початок роботи над проєктом національної житлової стратегії зазначається у спільній заяві, яку було оголошено Мініcтерством розвитку громад, територій та інфраструктури спільно із партнерами, зокрема Світовим банком, за результатами консультацій, які відбулися 3 квітня.

"Україна зробила кроки, щоб розпочати реформування житлового сектору з метою створення ефективної житлової екосистеми за активної участі приватного сектору, яка б стимулювала зростання в багатьох сферах економіки та зробила значний внесок у підвищення економічної стійкості України. З цією метою Україна завершує розробку всеохоплюючої концепції житлової політики, за якою послідує підготовка різних інструментів, включаючи національну житлову стратегію", – йдеться у меморандумі.

У межах меморандуму, сторони спільно здійснюватимуть заходи, спрямовані на об'єднання зусиль та досвіду для надання допомоги уряду України у підготовці та реалізації національної житлової стратегії.

Також очікують заходи щодо законодавчого регулювання та фінансування житлової сфери, розробки стимулів для державного сектору для залучення та використання ресурсів приватного сектору, створення сприятливого бізнес-середовища для залучення приватних інвестицій у житловий сектор, розробки доступних рішень щодо купівлі та оренди житла тощо.