Найбільші мережі супермаркетів зменшать асортимент товарів через відключення світла

Про це свідчить опитування ритейлерів, проведене агентством Інтерфакс-Україна.

Продуктові мережі вказують, що придбане під час блекауту 2022 року обладнання допомагає забезпечувати роботу магазинів під час планових й аварійних відключень електроенергії цього літа. Зокрема, більшість супермаркетів обладнані генераторами.

Водночас їх потужності часто не вистачає для підтримки роботи у звичайному режимі, тому мережі змінюють систему роботи з продуктами, які потребують холодильного обладнання.

В Auchan повідомили, що логістику доставки продуктів оптимізують для скорочення часу постачання в пункти продажів, також зменшили асортимент продуктів із коротким терміном споживання.

У Varus частково зменшили поставки фреш- і ультрафреш-категорій. Оптимізували асортимент і в мережі NOVUS.

У мережі "КОЛО" повідомили, що для економії електроенергії та безпеки споживання також скоротили кількість товарів певних категорій – молочної продукції, морозива та готової їжі.

Читайте також: "Не покриває ринкову вартість": Шмигаль вперше прокоментував підвищення тарифу на електроенергію для населення

Як повідомлялося, за даними Міненерго, через масштабні обстріли енергетичної інфраструктури після 22 березня 2024 року Україна втратила близько 9 ГВт потужностей. Зокрема, дуже постраждали теплові електростанції державної компанії "Центренерго" та гідроелектростанції "Укргідроенерго".

Через дефіцит потужності внаслідок обстрілів оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" з початку травня почав обмежувати енергоживлення промисловості, а з 14 травня обмеження електропостачання поширили на побутових споживачів.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький попереджав, що повністю уникнути відключень не вдасться ні влітку, ні восени.