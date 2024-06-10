Нацполіція купила ще 200 новеньких автомобілів по мільйону за штуку

Національна поліція України 4 червня уклала угоду на придбання ще 200 легкових автомобілів із ТОВ "Спец-Ком-Сервіс" за 196,44 мільйона гривень.

Як повідомляє БізнесЦензор, про це свідчать дані у системі Prozorro.

Очікувана вартість закупівлі становила 196,68 млн грн. Переможець тендеру отримав підряд без конкуренції, оскільки жоден інший постачальник заявки на участь у торгах не подав.

За умовами тендеру замовник до 26 серпня має отримати 200 легкових авто спецпризначення білого кольору типу седан. Вони повинні мати передній привід, ABS, систему курсової стійкості, кондиціонер або клімат контроль, потужність двигуна не менше 150 кінських сил. Серед спецобладнання вказано лише сигнальний світлодіодний пристрій синього кольору на магнітній основі, встановлений на даху.

ТОВ "Спец-Ком-Сервіс" запропонувало поставити легкові автомобілі спеціалізованого призначення типу седан СКС-8КО-ПС на базі автомобілів Skoda Octavia по 982,2 тис. грн за одиницю (з ПДВ).

Постачальник отримає 95,26 млн грн передоплати, решту коштів він отримає після виконання замовлення.

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Як повідомлялося, у травні Національна поліція придбала 150 нових легкових автомобілів Renault Duste за 127,04 млн грн.

Нагадаємо, у вересні минулого року Національна поліція уклала три угоди на придбання різних спецавтомобілів загальною вартістю 216 млн грн.

Зокрема, 136,33 млн грн витратили на придбання 50 автомобілів СКС-FT5 на базі вантажно-пасажирських фургонів Volkswagen Crafter по 2,73 млн грн за штуку.

Ще 54,86 млн грн пішло на 20 автомобілів СКС-FT-М8, призначених для перевезення 9-ти осіб взятих під варту. Ці авто на базі автомобіля Ford Transit коштуватимуть по 2,74 млн грн за штуку.

Ще 24,6 млн грн витратили на закупівлю тринадцяти вантажівок типу фургон CKC-DJM-ПС на базі автомобіля Dangel Jumper по 1,89 млн грн.