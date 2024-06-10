За час повномасштабної війни підприємці отримали пільгових кредитів на 220 мільярдів

Із початку дії воєнного стану в Україні в межах державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" підприємці отримали від банків 55 128 кредитів на 219,9 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Із них станом на 10 червня підприємці залучали:

19,48 млрд грн – на інвестиційні цілі;

61,57 млрд грн – на фінансування оборотного капіталу;

38,56 млрд грн – кредити для сільськогосподарських товаровиробників;

16,06 млрд грн – на переробку сільськогосподарської продукції;

57,36 млрд грн – на антивоєнні цілі;

13,54 млрд грн – кредитування в зоні високого воєнного ризику.

Із початку цього року за програмою підприємці отримали 10 986 кредитів на 42,6 млрд грн. Зокрема, за останній тиждень 452 пільгові кредити на 1,3 млрд грн.

Загалом з моменту старту програми банки підписали 89 950 кредитних договорів на 309,5 млрд грн, з них банками державного сектору економіки – 61 695 договорів на 138,6 млрд грн.

Програму реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП), єдиним учасником якого є уряд в особі Міністерства фінансів.

За програмою "Доступні кредити 5-7-9%" ФРП уклав угоди про співробітництво з 45 банками.

Як повідомлялося, минулого тижня Кабінет міністрів анонсував розширення програми "Доступні кредити 5-7-9%" на будівництво генерації електроенергії.