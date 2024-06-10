Фонд держмайна зміг продати колишній завод російського олігарха Саввіді за зниженою вдвічі ціною

Фонд державного майна вперше продав санкційний завод. Йдеться про підприємство з виробництва упаковки для м'ясопереробної галузі "ПентоПак", яке було конфісковане у родини російсько-грецького олігарха Івана Саввіді.

Про це повідомив голова Фонду Віталій Коваль у Telegram.

"Ринок визначив вартість цього об’єкту і переможна ставка повторного аукціону склала трохи більше 103 млн гривень. На оплату вартості лоту у покупця є 20 днів. Окрім запропонованої вартості, інвестор вже заплатив гарантійний внесок у розмірі 20,37 млн гривень", – зазначив він.

Як наголосили у пресслужбі ФДМ, після оплати вартості об’єкта переможець торгів зобов’язаний виконати умови його продажу. Зокрема, йдеться про погашення протягом 6 місяців заборгованості підприємства із заробітної плати та перед бюджетом (за наявності), а також недопущення звільнення працівників підприємства протягом пів року.

Як повідомлялося, раніше Фонд державного майна визнав таким, що не відбувся, перший аукціон з приватизації 100% статутного капіталу ПрАТ "ПентоПак" через відсутність учасників. Стартова ціна активу на приватизаційному аукціоні становила 203,75 млн грн, після невдалих торгів її зменшили вдвічі – до 101,87 млн.

Хто такий Саввіді

Російсько-грецький бізнесмен та власник морського порту "Салоніки" та футбольного клубу "ПАОК" у Греції Іван Саввіді володів в Україні компанією з виробництва продукції із пластмаси "Пентопак" та компанією з торгівлі "Атлантіс-Пак Україна", які раніше були арештовані та передані до АРМА.

У 2015 році Саввіді публічно підтримав окупацію Криму та його так зване "приєднання" до російської федерації. А федерація "Греки Росії", яку фінансує Саввіді, передавала автомобілі підвищеної прохідності та генератори терористичним структурам та ватажку так званого "ДНР" Денису Пушиліну.

"ПентоПак" – це прибутковий бізнес з потужним експортним потенціалом, розповідав голова ФДМУ Віталій Коваль. Підприємство зберегло 193 робочих місця і не має заборгованостей по заробітній платі та перед бюджетом. Продукція підприємства має попит серед великих компаній: "Рудь", "Глобино", "М’ясна гільдія" тощо. Продукція експортується в понад тридцять країн світу.