Перекрили рух аварійним мостом у Вишгородському районі Київщини. Замість нього працюватиме понтонна переправа. ФОТО
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У зв'язку з аварійним станом перекрито рух мостом на автомобільній дорозі Р-69 Київ – Вишгород – Десна – Чернігів у селі Хотянівка.
Про це йдеться в повідомленні Київської обласної військової адміністрації.
Рух буде здійснюватися в об'їзд автомобільними дорогами:
- О100805 /Київ – Вишгород – Десна -Чернігів/ – Ровжі,
- С100820 /Київ – Вишгород – Десна -Чернігів/ – Лебедівка.
Також буде відновлено рух паралельною понтонною переправою поряд з пошкодженим мостом.
Нагадаємо, що на початку повномасштабного вторгнення Росії один із прольотів мосту на дорозі Р-69 Київ – Вишгород – Десна – Чернігів було зруйновано.
У січні 2024 року повністю закривали міст через обвідний канал Дніпра на сході від ГЕС прямо перед поворотом до села Осещина.