На ремонт доріг на підконтрольній частині Запорізької області витратять 520 мільйонів

Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Запорізькій області уклала угоду вартістю 520 мільйонів гривень з ТОВ "Амструд" на надання послуг з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення у Запорізькій області в межах підконтрольних територій України та штучних споруд на них.

Угоду укладено строком на два роки, пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

Єдиним конкурентом переможця торгів була компанія "Автомагістраль-Південь", яка пропонувала виконати роботи за 570 млн грн і оскаржувала допуск дешевшої пропозиції в АМКУ, але успіху не мала.

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ТОВ "Автомагістраль-Південь" належить бізнесмену Олександру Бойку. Вона з початку "Великого будівництва" отримувала найбільші підряди в Україні.

ТОВ "Амструд" належить Антоні Колодчак з Запорізької області, а його директором є Андрій Колодчак. Він раніше очолював райавтодори на Запоріжжі та Київщині. І саме у цих регіонах "Амструд" отримував підряди.

До 2020 року фірма отримала на Київщині підряди на 97 млн грн, а разом з ними мала низку кримінальних справ про розкрадання на завищених обсягах робіт. За результатом тих справ вироків не було, але "Амструд" релокувався на Запоріжжя, і вже тут отримав підряди вже на 1,03 млрд грн.