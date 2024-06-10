Новини

На ремонт доріг на підконтрольній частині Запорізької області витратять 520 мільйонів

1 77118
дороги,ремонт

Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Запорізькій області уклала угоду вартістю 520 мільйонів гривень з ТОВ "Амструд" на надання послуг з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення у Запорізькій області в межах підконтрольних територій України та штучних споруд на них.

Угоду укладено строком на два роки, пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

Єдиним конкурентом переможця торгів була компанія "Автомагістраль-Південь", яка пропонувала виконати роботи за 570 млн грн і оскаржувала допуск дешевшої пропозиції в АМКУ, але успіху не мала.

Читайте також: Через Prozorro за березень оголосили тендерів на 88 мільярдів. Найбільше – на дорожні роботи

ТОВ "Автомагістраль-Південь" належить бізнесмену Олександру Бойку. Вона з початку "Великого будівництва" отримувала найбільші підряди в Україні.

ТОВ "Амструд" належить Антоні Колодчак з Запорізької області, а його директором є Андрій Колодчак. Він раніше очолював райавтодори на Запоріжжі та Київщині. І саме у цих регіонах "Амструд" отримував підряди.

До 2020 року фірма отримала на Київщині підряди на 97 млн грн, а разом з ними мала низку кримінальних справ про розкрадання на завищених обсягах робіт. За результатом тих справ вироків не було, але "Амструд" релокувався на Запоріжжя, і вже тут отримав підряди вже на 1,03 млрд грн.

Автор: Михайло Орлюк

Топ коментарі

  • Marta fa459c15
    Я так думаю, що схема цих крадіїв в держави і українців така:
    Вони будують в регіонах, що обстрілюються, дороги чи будівлі з палок і лайна, подешевше, хоча в документах все по цінах золотих доріг
    І не факт , що будують
    Перевірити не можна ніяк.
    Потім у своїх росіян замовляють обстріл цих "доріг" і опля
    отримують ще й страхування.
    Я так думаю, що всі ці бізнесмени-будівельники покриваються владою і управлінці отримують свої відкати
    Тому що у нас влада досі працює на росію
    І вони роблять бізнес на війні разом
    А патріоти помирають
  • Старый зольдат
    ********, порахуйте, скільки це у життях солдат та офіцерів ЗСУ.
  • Al Kap
    Дороги? У при фронтовій зоні?

    Для кого?!
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини