У світі стає все менше золота, яке можна видобути – більшість родовищ уже розвідані

Світові запаси золота, які можна видобути, оцінюються приблизно в 57 тис. тонн.

Про це свідчать дані Геологічної служби США, передає LIGA.net.

За весь час у світі видобуто близько 187 тис. тонн золота, більшість із яких походить із Китаю, Південної Африки та Австралії.

Нове золото стає все важче знайти по всьому світу, оскільки багато перспективних родовищ уже розвідані, зазначили у Всесвітній раді з золота (World Gold Council).

Так, промисловий видобуток золота є капіталомістким, потребує ретельної розвідки та розробки родовищ, і необхідно в середньому від 10 до 20 років, перш ніж копальня буде готова до виробництва.

Навіть під час процесу розвідки ймовірність того, що виявлення покладів переросте у розробку копальні, невелика: лише близько 10% світових родовищ золота містять достатньо металу, щоб гарантувати видобуток.

Крім того, багато золотовидобувних проєктів заплановано у віддалених районах, де потрібне налагодження інфраструктури (дороги, електрика, вода), що призводить до додаткових витрат на будівництво шахт.

"Стає все важче знайти золото, отримати дозвіл на його видобуток, фінансувати експлуатацію родовищ", – заявив голова департаменту ринкової стратегії WGC Джон Рід.

Видобуток золота стрімко зростав із 2008 року, але стабілізувався в 2016-2018 роках, і з того часу нарощування видобутку поступово скорочується.

У 2023 році видобуток зріс лише на 0,5% порівняно з роком раніше. 2022 року зростання становило 1,35% у річному обчисленні, роком раніше – 2,7%, а 2020 року світове виробництво золота зафіксувало перше за десятиліття зниження на 1%.

Як повідомлялося, золото подорожчало до $2430 за унцію 20 травня цього року, досягнувши нового рекорду.