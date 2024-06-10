"Укрзалізниця" отримає ще $11 мільйонів від Швейцарії на відновлення залізниці

Швейцарія у 2024 році виділить додаткові грантові кошти на суму 10 млн швейцарських франків ($11,1 млн) на відновлення залізничної інфраструктури України.

Проєкт відповідної додаткової угоди до Грантової угоди між урядами України та Швейцарської Конфедерації Кабмін погодив 7 червня, повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

"Нова угода передбачає постачання рейкових скріплень у 2024-2025 роках для відновлення залізничної інфраструктури, насамперед на напрямках транспортних коридорів, які межують з країнами ЄС: Словаччиною, Румунією, Угорщиною, Польщею, у напрямку портів та Транс’європейської транспортної мережі (TEN-T)", – уточнили в компанії.

Зокрема, роботи заплановані на таких напрямках:

Київ – Жмеринка – Підволочиськ – Львів;

Жмеринка – Вапнярка – Одеса;

Київ – Гребінка – Красноград – Лозова;

Львів – Ужгород;

Київ – Миронівка – П’ятихатки – Чаплине.

Завдяки отриманим від Швейцарії скріпленням "Укрзалізниця" відновити 230 км залізничної інфраструктури та підвищити швидкість і пропускну спроможність на відремонтованих ділянках.

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Нагадаємо, Грантова угода між урядами України та Швейцарії щодо Проєкту з екстреної підтримки для покращення та відновлення залізничної інфраструктури України була підписана 23 грудня 2022 року.

Вона передбачала фінансування в сумі до 14 млн швейцарських франків рейкових скріплень для покращення та відновлення до 270 км залізничної інфраструктури України від швейцарської компанії Schwihag AG. Ці скріплення використовувались на таких важливих напрямках, зокрема як: Київ-Одеса, Київ-Дніпро, Київ-Львів, Львів-Ужгород.