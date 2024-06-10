Атаки Росії на українську нафтопереробну інфраструктуру не вплинуть на роботу внутрішнього ринку пального, – "А-95"

Атаки Росії на українські нафтосховища та об'єкти нафтопереробної інфраструктури не позначаться негативно на роботі внутрішнього ринку пального.

Про це повідомив директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн.

"Новина про знищення двох нафтобаз минулого тижня для багатьох стала несподіванкою. Вважалося, що по нафтовій інфраструктурі б'ємо тільки ми. Насправді нафтобази знаходяться під прицілом ворога постійно. [...] Понад 50 нафтосховищ та нафтопереробних об'єктів було атаковано з 2022 року по всій території країни. Цього року я нарахував до 10 атакованих об'єктів", – розповів Куюн.

За його словами, росіяни розраховують на нейтралізацію ринку пального як джерела живлення для генераторів.

"Але бомблять нафтобази два роки, а результату немає. І, що головне, не буде. Це вам не електроенергетика з її величезними об'єктами (читай мішенями)", – зауважив Куюн.

Він додав, що попри масштабні атаки ринок функціонує як годинник, а також є перманентний профіцит всіх марок пального.

"Нафтобази з 2022 року майже не використовуються, хіба що як естакади для перевантаження з залізниці у бензовози. Якісь мертві залишки є, як і пари нафтопродуктів, які гарно горять. Тому виглядає ефектно. Навіть якщо десь щось і було та згоріло, вплив на ринок – нуль. Одразу приїжджає нове", – зазначив Куюн.

Він підкреслив, що особливість паливного ринку – у його децентралізованості: тисячі заправних станцій, бензовозів, цистерн, терміналів, шляхи постачання через кордон.

"Складів, безумовно, шкода, доведеться багато відновлювати після війни. Але в оперативному плані ніяких результатів ці атаки не дають. Пальне було і буде. Сьогодні це одна з небагатьох точок опори", – підсумував Куюн.