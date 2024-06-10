Детінізація торгівлі: Кількість виданих чеків продовжує зростати третій місяць поспіль. ІНФОГРАФІКА

У травні 2024 обсяг операцій, облікованих через реєстратори розрахункових операцій РРО) зріс до 359,8 млрд грн за місяць, щоденно це 11,6 млрд грн.

Про це повідомив голова парламентського комітету з податків та фінансів Данило Гетманцев.

Кількість чеків, за його даними, зросла до 815 млн штук (або 26,3 млн на день).

Також стабільно щомісячно зростає і кількість зареєстрованих РРО/ПРРО, їх кількість у травні 2024 зросла до 898 тис.

"Таким чином, із початку року місячний обсяг білих операцій зріс на 16%, що прямо свідчить про детінізацію економіки", – зауважив Гетманцев.







На початку травня повідомлялося, що кількість виданих чеків у 2024 році зросла майже на 4 млн у середньому за день – з 22,5 млн штук у січні до 26,2 млн – у квітні.

Перевірка касових апаратів

Державна податкова служба почала проводити перевірки щодо коректної роботи касових апаратів із 1 серпня 2023 року, а з 1 жовтня за порушення у цій сфері підприємців почали штрафувати.

РРО обовʼязкове для підприємців, які ведуть розрахункові операції в готівковій чи безготівковій формі під час продажу товарів чи послуг. Починаючи з 1 січня 2022 року РРО/ПРРО став обовʼязковим для ФОПів другої, третьої та четвертої груп і тих, хто працює на загальній системі оподаткування у містах з населенням понад 25 тис. осіб.

На початку російського вторгнення Верховна Рада заборонила штрафувати підприємців за невикористання ПРРО/РРО. У червні 2023 року депутати ухвалили законопроєкт №8401, який повертає штрафи за роботу без видачі фіскального чека.