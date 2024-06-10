На Київщині знешкодили підпільне виробництво сигарет. Вилучено продукції на 2 мільйони

У Київській області поліцейські знешкодили підпільне виробництво сигарет, потужності якого дозволяли виготовляти 40 тис. пачок на добу.

Про це йдеться в повідомленні Національної поліції.

Цех знаходився на території промислових баз у Броварах.

Як повідомляється, працівники Нацполіції знешкодили підпільне виробництво тютюнової продукції. До його організації причетні мешканці столичного регіону та Івано-Франківської області, які налагодили повний цикл виготовлення тютюнової продукції.

Для цього одне з приміщень, що знаходиться на території промзони у Броварах, обладнали виробничою лінією, завезли сировину, тару для пакування тощо. Лише вартість обладнання сягає понад 1 млн грн.

Із метою приховування своєї діяльності фігуранти використовували засоби конспірації.

Готову продукцію продавали по всій території України поштою, замовлення приймали через Telegram-канал. На пачках використовували підроблені марки акцизного податку або ж реалізовували без них.

Поліцейські провели санкціоновані обшуки за місцями здійснення незаконної діяльності та проживання фігурантів, за результатами яких вилучено:

лінію повного циклу для виробництва тютюнових виробів;

майже 700 кг подрібненого тютюну;

1 335 одиниць цигарок насипом;

2 166 коробок для фасування тютюнових виробів;

рулони паперу для виготовлення сигарет.

Загальна вартість вилученого сягає 2 млн грн.

Наприкінці травня повідомлялося, що детективи Бюро економічної безпеки провели обшуки на виробництві та у складах підприємства, яке має ліцензію на офіційне виробництво тютюнових виробів. Зрештою було вилучено обладнання, на якому виготовляли нелегальні сигарети.

Згадану компанію пов'язують із відомим підсанкційним контрабандистом Вадимом Альперіним.