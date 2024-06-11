Ще плюс чотири години: "Укренерго" продовжило час для відключень світла 11 червня

У вівторок, 11 червня, термін застосування графіків погодинних відключень по всій території України подовжили – обмеження діятимуть з 14:00 до 23:00. Раніше анонсувалося, що відключення триватимуть до 19:00.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"Причина – споживання у спеку продовжує зростати і показує відсутність економії. Водночас, українські електростанції через масштабні пошкодження не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку атак", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для подолання дефіциту в енергосистемі залучаються імпорт та аварійна допомога з країн Європи. Водночас через масштабність пошкоджень цих заходів не вистачає для підтримки балансу в енергосистемі.

Зокрема, вчора, 10 червня, по всій території України з 16:00 до 22:00 обленерго також застосовували графіки погодинних відключень.

Крім того, на запит "Укренерго" було активовано аварійне постачання електроенергії в Україну з 22:00 до 23:00 з енергосистеми Польщі.

Також упродовж доби з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини та Молдови очікується імпорт електроенергії загальним обсягом 27 865 МВт-год.

Як додали в "Укренерго", станом на ранок через погодні умови знеструмленими залишається 51 населений пункт у Київській, Кіровоградській, Сумській, Черкаській та Чернігівській областях. Із інших причин без енергоживлення 462 населені пункти. Зокрема, через бойові дії є нові знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Полтавській, Харківській та Херсонській областях.

Прогноз на літо

Раніше в "Укренерго" повідомляли, що найважча ситуація в енергосистемі України очікується в середині літа цього року.

Щоденні дефіцити електроенергії можуть зростати, оскільки через спеку зросте й споживання.

Водночас, покрити це споживання електрики буде важко, оскільки досі триватимуть відновлювальні роботи на пошкоджених російськими масованими обстрілами теплових та гідроелектростанціях.

Детальніше про ситуацію в енергосистемі й можливі сценарії читайте в матеріалі БізнесЦензор "Що відбувається з енергосистемою, і як довго триватимуть відключення світла".