Росія за серпень скоротила залізничний експорт бензину майже на 60%

Росія в серпні 2024 року скоротила експорт автобензинів залізничним транспортом на 56,7% до попереднього місяця – до 168,8 тис. тонн після відновлення дії паливного ембарго.

Про це пише Reuters із посиланням на дані джерел у галузі та власні розрахунки, передає enkorr.

У серпні головним напрямком залізничних постачань автобензинів із Росії стала Монголія, обсяг перевезень зріс на 13,3% до попереднього місяця – до 70,8 тис. тонн.

Експорт російських автобензинів у напрямку Киргизії минулого місяця скоротився на 14,5% до липня – до 35,8 тис. тонн, у Таджикистан – зріс на 30,4%, до 28,6 тис. тонн, в Узбекистан – збільшився на 29,2%, до 19,1 тис. тонн.

Поставки автопалива з Росії в Грузію в серпні впали на 80,5%, до 9,7 тис. тонн, в Афганістан – на 92% до 1,1 тис. тонн, відвантажень у Туркменію не було.

Загалом за період із січня по серпень 2024 року експортні поставки бензинів залізничним транспортом скоротилися на 37,5% до того ж періоду минулого року – до 3,07 млн тонн через планові й аварійні ремонти російських НПЗ і дії паливного ембарго.

Проблеми з бензином у Росії

Як повідомлялося, російський уряд продовжив заборону на експорт бензину до 31 грудня 2024 року.

До того Росія заборонила експорт бензину з 1 березня після масових атак українських безпілотників на російські НПЗ.

Початково заборона запроваджувалася до 31 серпня, але з 20 травня до 31 липня її дію призупиняли. При цьому у червні-липні бензин марки А-92 у Росії подорожчав у гурті орієнтовно на 20%, що відповідає зростанню роздрібних цін на 7 рублів за літр, А-95 – на 30% (+12 рублів за літр).

У вересні минулого року РФ також запроваджувала тимчасові обмеження на експорт автобензинів та дизпалива для стабілізації внутрішнього ринку в умовах обвалу курсу рубля. Заборона торкнулася товарних бензинів із будь-яким октановим числом. Обмеження на експорт бензину було скасовано 17 листопада 2023 року.

Наприкінці серпня цього року Росстат припинив публікацію чергових даних про виробництво нафтопродуктів у Росії.

У травні травня Росстат закрив статистичні дані щодо виробництва в Росії автомобільного бензину. Міненерго РФ пояснювало це геополітичною ситуацією, коли "розкриття такої інформації може стати приводом для маніпулювання ринком з боку недобросовісних його учасників".