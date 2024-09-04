В Україні заборонили використання пальмової олії в дитячому харчуванні

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт щодо заборони використання пальмової олії в харчових продуктах, зокрема в дитячому харчуванні.

Про це повідомив народний депутат України з парламентської фракції "Голос" Ярослав Железняк, передає LIGA.net.

За ухвалення законопроєкту №5148 в цілому проголосували 293 народних депутати.

Документом передбачено удосконалення законодавства у сфері дитячого харчування з метою підвищення якості продуктів, що споживаються дітьми.

Крім того, необхідна гармонізація українського законодавства у сфері дитячого харчування з вимогами законодавства Європейського Союзу.

У чому потенційна небезпека пальмової олії

Пальмова олія, що широко використовується в харчовій промисловості, має кілька потенційних негативних наслідків для здоров'я.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, вживання продуктів з високим вмістом насичених жирів, зокрема пальмової олії, може підвищувати ризик серцево-судинних захворювань, оскільки вона сприяє підвищенню рівня "поганого" холестерину (LDL) у крові.

Крім того, у 2016 році Європейське агентство з безпеки харчових продуктів (EFSA) вказало, що під час нагрівання пальмової олії до високих температур утворюються шкідливі речовини, такі як 3-MCPD і гліцидилові ефіри, які мають потенційно канцерогенні властивості.