В Україні запустили пілотний проєкт із підготовки водійок автобусів

В Україні відкрили реєстрацію на проєкт "Розширення професійного потенціалу жінок у сфері пасажирських перевезень". Це безоплатна програма для розвитку професійних навичок майбутніх водійок автобусів.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Головна мета проєкту – створення нових робочих місць для жінок у сфері громадського транспорту та розвиток їхніх професійних компетенцій і навичок для кращої адаптації до потреб ринку праці у сфері пасажирських перевезень.

Програма враховує вимоги транспортної реформи в Україні та європейські стандарти підготовки кадрів у сфері пасажирських перевезень.

"Кадрова криза сьогодні торкається фактично всіх галузей, у перевезеннях як вантажних, так і пасажирських, потреба у кваліфікованих фахівцях також є значною. Лише в регіонах сьогодні потрібно понад 6 тис. водіїв автобусів на внутрішніх маршрутах. Тому одним із завдань держави є створення доступних умов для перенавчання та опанування нових навичок, зокрема серед жінок", – наголосив заступник Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.

У середньому в системі громадського транспорту в світі близько 19% водійок. Хоча їхня кількість зростає, частка жінок, які працюють водійками на таких видах транспорту, як автобуси, регіональна та приміська залізниця, є різною і наразі не є паритетною з водіями-чоловіками.

В Україні цей показник складає менше 1%, за винятком електротранспорту.

Хто може приєднатися до проєкту

Долучитися до програми можуть жінки віком від 21 до 65 років, які проживають в Україні (а саме в Києві, Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Львівській, Полтавській, Чернігівській та Миколаївській областях), мають водійське посвідчення (категорії B, C, CE, D1) та досвід водіння понад три роки та прагнуть розширити свої професійні можливості й надалі планують працевлаштуватися водійками автобуса.

Учасниці проєкту пройдуть перепідготовку та перекваліфікацію для приведення навичок у відповідність до вимог реформування пасажирського транспорту в Україні та міжнародних стандартів.

Передбачено навчання для 100 жінок.

Які перспективи

Учасниць проєкту очікує:

безкоштовна можливість опанувати нові професійні навички;

гарантоване робоче місце, де запроваджені стандарти дотримання прав жінок;

менторський супровід протягом усього проєкту від професійної команди;

підтримка в адаптації на новому робочому місці.

Дізнатися більше про проєкт та зареєструватися можна за посиланням.

Раніше повідомлялося, що в Україні стартував пілотний проєкт із підготовки водійок вантажівок.