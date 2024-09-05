Підсанкційні російські олігархи Авен та Фрідман купили частку в найбільшій нафтовій компанії Великої Британії

Інвестиційна компанія LetterOne, яка частково належить російським мільярдерам Міхаілу Фрідману та Пьотру Авену, придбала 15% акцій Harbour Energy, найбільшого виробника нафти у Великій Британії.

Про це повідомляє ВВС.

Згідно з умовами угоди, LetterOne не матиме права голосу в Harbour Energy, але отримає частку прибутку Harbour у вигляді дивідендів. Сама LetterOne не потрапила під санкції, і російські олігархи не мають контактів з фірмою та не отримують жодної частки її прибутку.

Harbour Energy є найбільшим виробником нафти й газу у водах Великої Британії. Компанія купила більшу частину нафтогазовидобувних активів німецької фірми Wintershall DEA у хімічного гіганта BASF. LetterOne була співвласником Wintershall, і її акції були обмінені на акції Harbour Energy.

Як зазначається, акції LetterOne потенційно можуть бути конвертовані в акції з правом голосу, якщо проти двох росіян перестануть діяти санкції, втім, для цього знадобиться схвалення уряду.

LetterOne володіє різноманітними активами в усьому світі вартістю $18 млрд, включно з роздрібною торгівлєю здоровою їжею Holland and Barrett.

Фрідман і Авен потрапили під санкції в березні 2022 року незабаром після того, як Росія вторглася в Україну. Разом вони володіють трохи менше 50% групи. Більша частина належить іншому росіянину Андрєю Косогову, який не потрапив під санкції.

У 2022 році британськй уряд змусив LetterOne продати регіонального постачальника широкосмугового зв'язку Upp через побоювання, що він становить "ризик для національної безпеки". LetterOne заперечує це та оскаржує це рішення.

"Уряд Великої Британії та Harbour повинні були відвернутися від цієї угоди. Компанії, яка частково належить російським олігархам, котрі потрапили під санкції, і яку консерватори вважали занадто великим ризиком для безпеки, щоб володіти кількома тисячами широкосмугових з'єднань Великої Британії, було передано великий шматок найбільшого виробника нафти у Великій Британії", – прокоментував керівник відділу дослідження викопного палива в агітаційній групі Global Witness Луї Вілсон.

Санкції проти Фрідмана та Авена

У серпні цього року Рада Євросоюзу відмовила Фрідману в проханні скасувати запроваджені проти нього санкції після рішення Генерального суду ЄС про часткове скасування обмежень.

У запиті Фрідмана згадується, що в липні Рада ЄС відповіла йому двома короткими листами і не пояснила причину збереження обмежень. Наразі олігарх оскаржує рішення 2023 та 2024 років про продовження дії санкцій.

У квітні Суд Європейського Союзу погодився з тим, що причини для включення російських олігархів Міхаіла Фрідмана та Пьотра Авена в санкційні списки були недостатньо обґрунтованими.

Попри те, що юридично рішення ЄС не впливає на дію чинних обмежень щодо олігархів, воно створює політичні проблеми для продовження санкцій на наступні періоди.

У серпні 2023 року Бюро економічної безпеки повідомило про підозру Фрідману у справі про відмивання 100 млн грн через колишній "Альфа-Банк".

У вересні того ж року СБУ повідомила про ще одну підозру Фрідману. За даними слідства, з початку повномасштабного вторгнення РФ Фрідман профінансував декілька військових заводів країни-агресора на 2 млрд руб. Крім того, страхові компанії Фрідмана взяли на себе страхування військової техніки, а також життя і здоров'я російських загарбників на фронті.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Фрідман жив у Лондоні, хоча і скаржився на санкції. Потім він спочатку переїхав до Ізраїлю, а після загострення безпекової ситуації в цій країні – до Москви. Пьотр Авєн має громадянство Латвії і виїхав до цієї країни з Великої Британії.

Після повернення до РФ Пьотр Авєн і Міхаіл Фрідман назвали помилкою свої мільярдні інвестиції в європейські країни.

Наприкінці липня цього року управляючий майном російського мільярдера Пьотра Авєна погодився сплатити понад 750 тис. фунтів стерлінгів ($963,26 тис.) в межах угоди, яка дозволить завершити майже дворічне розслідування британської поліції у справі про ухилення від санкцій.