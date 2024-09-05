В Україні зростає попит на вантажівки

Упродовж серпня на українському ринку нових комерційних автомобілів (вантажні та спеціалізованих) було реалізовано 1083 авто. Це на 13% більше, ніж у попередньому місяці.

Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Зазначається, що у порівнянні з торішнім серпнем, реєстрації нових комерційних авто зросли також на 13%.

До п’ятірки лідерів серед марок ринку нових комерційних авто у минулому місяці увійшли:

Renault – 282 одиниць;

MAN – 102;

Ford – 96;

Citroen – 72;

Scania – 58.

Загалом із початку року український парк вантажних та спецавтомобілів поповнили майже 8,3 тис. нових машин, що на 16% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Як повідомлялося, у серпні в Україні було зареєстровано понад 8,1 тис. нових легкових авто, що на 40% більше, ніж у серпні роком раніше. Це рекордний показник продажів нових легковиків за останні 32 місяці.