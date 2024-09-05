За оптимістичним сценарієм узимку можливі відключення світла до 12 годин на добу, – ЦПД

На думку експерта Інституту енергетичних стратегій Юрія Корольчука, за оптимістичним сценарієм, в осінньо-зимовий період відключення електроенергії триватимуть до 12 годин на добу, а за песимістичним – до 20 годин.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Так, за оптимістичним прогнозом, якщо на стабільній основі працюватимуть 8-9 енергоблоків АЕС, а зима буде помірною, без сильних морозів, планується відновлення близько 3 ГВт із 6 ГВт пошкодженої потужності. За такого розвитку подій можливі відключення електроенергії тривалістю до 12 годин на добу.

Більш песимістичний сценарій передбачає, що вдасться відновити лише близько 2 ГВт мегават потужності, а кількість робочих блоків АЕС буде 6-7 і при цьому зима буде холодною. Тоді система опиниться в кризовій ситуації.

За найгіршим сценарієм, якщо ворог продовжить атакувати українську енергетику, то цієї зими українці можуть проводити до 20 годин на добу без світла та опалення.

За прогнозом члена енергетичного комітету Верховної Ради Сергія Нагорняка, якщо температура взимку опуститься до -10°C, українці із великою вірогідністю матимуть електроенергію лише протягом 12-14 годин на добу, а решту часу – приблизно 10 годин – перебуватимуть без світла.

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У ЦПД наголосили, що повністю виключити можливість тривалих відключень побутових та промислових споживачів неможливо, адже важко передбачити наслідки можливих нових російських ударів або точно спрогнозувати погодні умови.

Зазначається, що великі надії покладаються і на західну допомогу. Зокрема, під час офіційного візиту у США української делегації на чолі з міністеркою економіки Юлією Свириденко досягнуто домовленості з американськими урядовцями та представниками бізнесу щодо стратегії швидкого відновлення та модернізації української енергетичної системи. На зміцнення енергетичної безпеки США надали Україні фінансовий пакет допомоги у розмірі $800 млн.

"Утім, поряд з державними заходами, бізнесу та населенню доцільно потурбуватися про резервні системи живлення (павербанки, зарядні станції, дизельні генератори, сонячні панелі та інвертори), щоб впевнено пережити екстрені відключення електроенергії", – підсумували у ЦПД.

Раніше голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявляв, що уникнути відключень електроенергії взимку можливо буде за умови, якщо температура буде плюсовою.