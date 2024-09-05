Нацбанк випустив срібну монету, присвячену відомому режисеру. ФОТО

Національний банк вводить в обіг пам’ятну монету "Сергій Параджанов". Цього року виповнилося 100 років від дня народження митця.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

"Сергій Параджанов – геній, режисер, естет, візіонер, який увійшов в історію кінематографу як представник хвилі українського поетичного кіно. "Тіні забутих предків" і "Колір граната" – кінематографічні шедеври, що принесли йому світове визнання та численні міжнародні нагороди", – наголошують у Нацбанку.

Нова монета номіналом п’ять гривень виготовлена зі срібла 925 проби. Елемент оздоблення – патинування. Вона продовжує серію "Видатні особистості України".

На аверсі на дзеркальному тлі розміщено стилізоване зображення плоду граната в розрізі його зерен.

На реверсі монети представлений стилізований портрет Сергія Параджанова, а також колаж із фрагментів його робіт. Угорі над композицією написи "Сергій Параджанов" та "100".

Тираж монети становитиме до 7 500 штук. Її можна буде придбати з 10 вересня в інтернет-магазині нумізматичної продукції Національного банку.

Як повідомлялося, Національний банк ініціює зміну назви розмінної монети "копійка" на "шаг" для відновлення історичної справедливості та посилення національних традицій у грошовому обігу України.