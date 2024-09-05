"Власна справа": Отримувачі грантів на розвиток бізнесу сплатили податків на 3 мільярди

За понад два роки дії програми "Власна справа" її переможцями стали 19,5 тисяч українців, в їхній бізнес держава інвестує 4,7 млрд грн. Отримувачі грантів вже повернули до бюджету через сплачені податки та збори 3 млрд грн.

Про це повідомила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна.

"Завдяки фінансовій підтримці держави відкрито тисячі нових компаній, вдвічі більше діючих підприємств збільшили обсяги виробництва, опанували нові напрямки, розширили асортимент продукції та послуг, вийшли на нові ринки. І створять близько 37 тисяч робочих місць в різних галузях", – наголосила вона.

Зазначається, що вже визначені 392 переможці шістнадцятої хвилі програми. Вони отримають гранти на започаткування або розвиток бізнесу на 98 млн грн.

Серед переможців 59% жінок, 32% чоловіків та 9% юридичних осіб.

Найбільше грантоотримувачів із Львівської (46), Харківської (35), Івано-Франківської (32), Київської (29), Рівненської (24) областей, а також міста Києва (36).

Переважна більшість планує витратити кошти мікрогранту на придбання обладнання, необхідного для ведення бізнесу.

Найпопулярнішими сферами, в яких працюватимуть переможці шістнадцятої хвилі, є:

оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів – 122 особи;

переробна промисловість – 66 осіб;

тимчасове розміщування й організація харчування – 57 осіб.

Деталі програми "Власна справа"

За грантовою програмою "Власна справа" українці можуть отримати мікрогрант від 50 тис. до 250 тис. грн.

Кошти можна витратити на придбання або лізинг обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, оренду приміщення. Отримати мікрогрант може як діючий підприємець, так і людина без досвіду такої діяльності.

Обов'язковою умовою надання коштів є створення 1-2 робочих місць залежно від суми гранту.

є однією зі складових політики "Зроблено в Україні" та включає грантові програми, спрямовані на стимулювання підприємницької діяльності та створення робочих місць. Зокрема, це програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, грантів для ветеранів та другого з їх подружжя, грантів на створення й розвиток переробних підприємств, закладки саду та виноградарства, тепличного господарства. Подача заявки на всі напрямки програми єРобота здійснюється через портал Дія.