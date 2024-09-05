Держдеп США закликали використати виділені Україні мільярди доларів. Кошти можуть "згоріти" у кінці вересня

Одразу декілька громадських організацій США звернулися до Державного департаменту з проханням використати для допомоги Україні решту $6,2 млрд, які все ще доступні у межах президентських повноважень, але тільки до кінця бюджетного року, що спливає 30 вересня.

Про це пише Голос Америки.

Свої звернення оформили такі організація, як Nova Ukraine, Leleka Foundation та 107 відділення Союзу українок Америки.

"Якщо суму не використають, то це може стати тривожним сигналом щодо підтримки України з боку США", – зазначила представниця Союзу українок Америки Ірина Анпілогова.

Без цих коштів, наголошує вона, українські міста можуть збезлюднити, що призведе до кризи біженців, яка вплине як на Європу, так і на Сполучені Штати.

Якщо нинішні темпи "просідань" в асигнуваннях збережуться до 30 вересня, то приблизно $5,7 млрд залишаться невикористаними, попереджає і організація Razom for Ukraine.

"Вкрай важливо, щоб президент Байден використав свої повноваження, щоб вилучити решту активів, виділених Україні, до дати закінчення терміну дії 30 вересня. Ми закликаємо Державний департамент негайно діяти, щоб запобігти вичерпанню терміну дії цих активів і повідомити Конгрес, щоб забезпечити їх використання для зміцнення оборони України", – йдеться у зверненні.

Організація закликає Держдепартамент опублікувати повідомлення про надання допомоги на повну суму – $6,2 млрд, що "надало б потужне повідомлення Україні, Росії та американським виборцям, що адміністрація президента США хоче перемоги України".

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Співзасновник і президент організації Leleka Foundation Вадим Гешель зазначає, що завдяки "щоденному спілкуванню з медиками на передовій ми чітко бачимо масштаби втрат".

Тому, Leleka Foundation також закликає уряд США витратити $6,2 млрд, виділених на підтримку України у 2024 році.

"Витрачені розумно, ці кошти створять різницю між життям і смертю для незліченних українських родин. Крім того, ця допомога свідчить про те, що США продовжують твердо відстоювати свою відданість українській перемозі та миру у всьому світі", – додали в організації.

Як повідомлялося, 23 серпня стало відомо, що Адміністрація президента США Джо Байдена оголосить про новий пакет військової допомоги для України на суму $125 млн.