Збитки на 1,2 мільярда: Ексчиновнику Міноборони повідомили про підозру

Правоохоронці повідомили про підозру у недбалому ставленні до служби одному з колишніх керівників Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони. Його дії призвели до збитків на 1,2 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

"Встановлено, що після початку російської агресії колишній високопосадовець Міністерства оборони України закупив на потреби війська паливно-мастильні матеріали, протиправно включивши в оплату податок на додану вартість. Таким чином сума збитків склала майже 1,2 млрд грн", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вже колишньому посадовцю повідомлено про підозру у недбалому ставленні до військової служби – ч. 4 ст. 425 КК України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років. Наразі до суду подано клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває.

Як повідомлялося, Міноборони запобігло постачанню до війська понад 200 тонн неякісних продуктів.