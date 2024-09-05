Рада з другої спроби підтримала відставку віцепрем’єрки Верещук

Верховна Рада повторно розглянула і підтримала звільнення Ірини Верещук з посади віцепрем’єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Про це перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

За відповідне рішення проголосували 255 нардепів.

Верещук обіймала посаду очільниці Мінреінтеграції з 4 листопада 2021 року.

Як повідомлялося, вчора парламент не зміг проголосувати за звільнення Верещук, за її відставку проголосувало лише 214 народних депутатів.

Раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія анонсував перезавантаження половини уряду. За його словами, 4 вересня має бути "днем звільнень", а 5 вересня – "днем призначень".

Ввечері 4 вересня фракція "Слуга народу" погодила з президентом Володимиром Зеленським дев'ять кандидатур нових міністрів. Водночас, за словами Арахамії, Ірина Верещук отримає посаду в Офісі президента. Там вона працюватиме профільною заступницею керівника ОП.