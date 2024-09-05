Новини

МВФ пропонує переглянути ставку ПДВ, – Гетманцев

4 18128
данило,гетманцев

Міжнародний валютний фонд вважає очевидною недостатність ресурсів у законопроєкті про підвищення податків та пропонує переглянути ПДВ.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram, за результатами зустрічі місії МВФ за участі Мінфіну та Нацбанку.

"По суті для МВФ є очевидною недостатність ресурсів навіть в проваленому ВР проєкті. Серед додаткових джерел пропонують ПДВ", – зазначив він.

Також, за словами нардепа, під час зустрічі сторони обговорили додатковий податок на банки, але дискусія ще триває.

Нагадаємо, 4 вересня місія МВФ розпочала консультації з українським урядом щодо перегляду Програми розширеного фінансування (EFF). За їх результатами, Україна може залучити ще $1,1 млрд.

Як повідомлялося, 3 вересня Верховна Рада не змогла проголосувати за оновлений законопроєкт №11416-д щодо збільшення податків.

Раніше голова податкового комітету ВР Данило Гетманцев заявив, що за результатами внесених змін до урядового законопроєкту №11416-д про підвищення податків на рівні робочої групи, додаткові надходження до державного бюджету після його прийняття становитимуть лише 30,1 млрд грн, хоча початково передбачалися у сумі 125 млрд грн.

Автор: Юлiя Далецька

Читайте БізнесЦензор у Telegram 

Топ коментарі

  • Mda Kvinta
    МВФ нічого не пропопнує, це брехня...хай "реформатор" покажи документ від МВФ?)
  • Виталий Танчик 0fc3d8f4
    https://blogs.pravda.com.ua/authors/zablodsky/6453a3a4f0560/ В Європі середня ставка ПДВ складає 11,6% . Найвища у Німеччині, номінальна - 19%. У США коливається від 3 до 7% в залежності від штату та товару. В Україні - 20%. Тож бреше скотиняка Гетманцев переводячи стрілки на МВФ. Ця гидота взагалі не спроможна ні на що окрім як обдирати людей та бізнес, нічого іншого в економіці він не знає, і стимулювати економіку аби збільшити надходження до бюджету не вміє, що демонстрував ще задовго до повномасштабного нападу рашистів на Україну!!!
  • Hrysha Hlyba 7474e929
    мвф пропонує, працювати українцям за варену ковбасу і соціальний хліб, а весь прибуток, направляти на утримання чиновників.
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини