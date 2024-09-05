Фонд гарантування вкладів завершив ліквідацію "Златобанку"

Фонд гарантування вкладів фізосіб з 2 вересня припинив виплати гарантованого відшкодування вкладникам АТ "Златобанк" та завершив ліквідаційну процедуру у банку.

Про це повідомляє пресслужба Фонду.

Зазначається, що в межах виплат гарантованого відшкодування вкладники "Златобанку" отримали понад 866,4 млн грн.

Також у зв’язку із затвердженням ліквідаційного балансу банку та звіту про виконання ліквідаційної процедури Фонд закрив накопичувальний рахунок "Златобанку". Тож, реквізити накопичувального рахунку вже не дійсні і платежі на них не приймаються.

Як повідомлялося, Національний банк ухвалив рішення про віднесення "Златобанку" до категорії неплатоспроможних у лютому 2015 року.

Однак акціонери банку в судовому порядку домоглися оскарження рішення про визнання банку неплатоспроможним, що заблокувало процедуру його ліквідації. У липні 2019 року вони перейменували банк на ПАТ "Злато", змінили місцеперебування юридичної особи та спробували розпочати процедуру банкрутства банку відповідно до норм Кодексу про банкрутство. Але Нацбанк банк домігся у суді скасування порушення справи про банкрутство, що дало змогу продовжити його ліквідацію.

Після цього ТОВ "Авангард-Експо" звернулося до суду з позовом до Національного банку України про відшкодування шкоди, однак суди першої та апеляційної інстанції у задоволенні позову відмовили.

"Златобанк" засновано у 2008 році. Найбільшим акціонером фінустанови на 1 жовтня 2014 року було ТОВ "Авангард-Експо" (97,94%), єдиним бенефіціаром – Олена Якименко. За даними Нацбанку України, на 1 жовтня 2014 року за розміром загальних активів (7,89 млрд грн) банк посідав 27 місце серед 166 українських банків.

З моменту визнання у 2015 році "Златобанку" неплатоспроможним Фонд гарантування вже виплатив понад 825 млн грн. майже 14 тисячам його вкладників. Ліквідаційна маса ПАТ "Златобанк" становить 1,6 млрд грн, при цьому загальна сума акцептованих кредиторських вимог сягає 6,9 млрд грн.