У РФ є нідерландський верстат для виробництва чипів для своєї зброї, – ЗМІ

У Росії є щонайменше один нідерландський верстат для виробництва чипів, які вона використовує у дронах, танках і ракетах.

Зокрема, як пише Dutch News, йдеться про верстат, виготовлений нідерландським виробником ASML, передає Укрінформ.

Зазначається, що чипи, як і раніше, потрапляють до Росії, попри запроваджені санкції, але, як виявило видання Trouw, чипи, виявлені в російських безпілотниках, збитих в Україні, швидше за все, виготовлені на верстаті ASML.

Верстат, придбаний Росією, датується кінцем 1990-х років, і, за даними ASML, з моменту введення санкцій проти Росії у 2022 ніяких запасних частин не поставлялося.

Експерти стверджують, що верстат досить сучасний, щоб виготовляти чіпи для зброї.

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Однак близько 170 запасних частин для верстата потрапили до країни через торгові мережі, серед яких важливу роль відіграють китайські трейдери, зазначає Trouw.

Експорт технології виробництва мікросхем ASML до Китаю суворо контролюється з вересня минулого року відповідно до нових правил, запроваджених з міркувань безпеки.

Усі виробники напівпровідників повинні подавати заявку на отримання ліцензії на експорт на всі продажі певних моделей, що дозволяє уряду контролювати експорт та втручатися за потреби.