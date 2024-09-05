АРМА стягує рекордні 2,6 мільярда гривень з рахунків онлайн-казино, пов’язаного з РФ

Національне агентство з розшуку та управління активами стягує рекордні 2,6 млрд грн з рахунків онлайн-казино, повʼязаного із представниками РФ.

Про це повідомила очільниця АРМА Олена Дума.

Зазначається, що відомства спільно з Державним бюро розслідувань вже провело низку заходів, результатом яких стало списання 2,12 млрд грн, які знаходились на рахунках компаній, що займалися наданням послуг з онлайн-казино в Україні та пов’язані із російським бізнесом та капіталом.

Працівники АРМА спільно з ДБР працюють над подальшим списанням решти коштів в сумі близько 500 млн грн з рахунків в інших банках.

Відтак, наголошує Дума, загальний портфель арештованих грошових коштів в управлінні АРМА з урахуванням зазначених, досягнув рекордної суми, яка становить майже 10 млрд грн.

Як повідомлялося, у серпні суд передав АРМА арештовані на рахунках онлайн-казино PIN-UP 2,2 млрд грн. Ці кошти арештували в межах розслідування схем легалізації майна "за участі низки суб’єктів господарювання, які отримали ліцензію з організації азартних ігор у мережі Інтернет, та діяли під прикриттям окремих працівників правоохоронних і контролюючих органів".