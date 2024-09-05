Рада призначила Стефанішину віцепрем’єркою з євроінтеграції – міністеркою юстиції

Верховна Рада підтримала призначення Ольги Стефанішиної на посаду віцепрем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністерки юстиції України.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Відповідне рішення було ухвалене 253 голосами "за".

4 вересня Верховна Рада звільнила Стефанішину для подальшого перепризначення на нову посаду.

Стефанішину призначили віцепрем'єркою з євроінтеграції в червні 2020 року. До цього з березня 2017 року по вересень 2019 року вона була керівником Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції.