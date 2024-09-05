Фонд держмайна продав підприємство в Житомирські області, що належало зраднику Сальдо

Фонд державного майна України реалізував на аукціоні націоналізоване ПрАТ "Каштан" у Житомирській області. Раніше підприємство належало родині колишнього депутата Верховної Ради та ексмера Херсона Володимира Сальдо, проти якого запроваджено санкції за колабораціонізм.

Про це йдеться в повідомленні Фонду.

"5 вересня в електронній торговій системі "Прозорро.Продажі" відбувся успішний онлайн-аукціон із приватизації державного пакету акцій у кількості 36 948 660 штук, що становить 99,8612% статутного капіталу ПрАТ "Каштан" на Житомирщині", – сказано в повідомленні.

У серпні 2023 року, за рішенням Вищого антикорупційного суду, Фонд держмайна отримав підприємство у своє управління. Далі працівники Фонду зареєстрували державні права власності на актив та виставили ПрАТ "Каштан" на приватизацію.

За право власності на об'єкт змагалося 5 учасників. Початкова ціна активу становила 3,2 млн грн, а переможна – 5,9 млн грн. Зростання вартості відбулося у 1,84 раза.

Покупець додатково сплатить майже 1,2 млн грн ПДВ, тож загальний економічний ефект може становити майже 7,1 млн грн.

ПрАТ "Каштан" спеціалізується на промисловому видобутку, обробці та продажу граніту з Букинського родовища. Підприємство має спеціальний дозвіл на користування надрами, чинний до 2040 року.

Основним видом діяльності за КВЕД є добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю.

У власність інвестора перейде об'єкт, розташований у місті Коростишів, неподалік річки Тетерів, Коростишівського кар'єру та автомобільного шляху територіального значення Т0605. До об'єкта входить 4 одиниці нерухомого майна та інфраструктури загальною площею 94 кв. м, 8 одиниць транспортних засобів та спецтехніки 1989-2021 року випуску та рухоме майно (обладнання).

Згідно з умовами продажу, покупець зобов'язаний забезпечити погашення простроченої кредиторської заборгованості та не допустити звільнення працівників протягом шести місяців.

Наприкінці серпня Фонд державного майна продав другий від початку повномасштабного вторгнення об'єкт у Харкові.

До того Фонд виставив на приватизацію другий пул активів зі стартовою ціною 1 грн. Перші чотири об'єкти нерухомості в Одеській та Житомирській областях зі стартовою ціною в 1 грн Фонд виставив на приватизацію 15 серпня.