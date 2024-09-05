Рада призначила ексочільника Фонду держмайна Коваля міністром агрополітики

Верховна Рада призначила Віталія Коваля на посаду міністра аграрної політики та продовольства України.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Відповідне рішення було ухвалено 251 голосом "за".

Як повідомлялося, Верховна Рада 5 вересня з другої спроби проголосувала за звільнення голови Фонду державного майна Віталія Коваля.

Напередодні парламент провалив звільнення Коваля. За його відставку віддали голоси 225 нардепів із 226 необхідних.

Парламент призначив Коваля на посаду голови Фонду держмайна України 21 листопада 2023 року. До цього, з 9 вересня 2019 року, він очолював Рівненську облдержадміністрацію, а з 24 лютого 2022 року керував Рівненською обласною військовою адміністрацією.