Відновлено другу лінію живлення до Запорізької АЕС від української енергосистеми

Українські енергетики 5 вересня о 14:40 повернули в роботу пошкоджену другу лінію електропередачі, через яку здійснюється електропостачання тимчасово окупованої Запорізької АЕС від української енергосистеми.

Про це йдеться в повідомленні "Енергоатому".

"Таким чином живлення тимчасово окупованої Запорізької АЕС з української енергосистеми двома лініями відновлено", – сказано в повідомленні.

В "Енергоатомі" нагадали, що 2 вересня 2024 року через російські обстріли сталося пошкодження однієї з двох зовнішніх повітряних ліній. Українські фахівці тривалий час не могли оглянути місце пошкодження, і розпочати ремонт через загрозу повторного обстрілу ділянки російськими військами.

Від початку російської окупації 4 березня 2022 року Запорізька АЕС уже пережила вісім повних блекаутів і один частковий – із запуском аварійних дизель-генераторів і систем безпеки. Їхня відмова може спричинити аварійну ситуацію.

На початку липня цього року олова Державної інспекції ядерного регулювання Олег Коріков заявляв, що Україна не має детальної інформації про технічний стан обладнання на тимчасово окупованій росіянами Запорізькій атомній електростанції.

Ситуація на Запорізькій АЕС

Після окупації Запорізької АЕС у 2022 році працювати на станції залишалося 6 700 працівників, частина з них підпсала контракти з окупантами.

За словами мера Енергодара Дмитра Орлова, станом на 2024 рік на окупованій російськими військовими Запорізькій атомній електростанції залишилося менше ніж 2 тис. із 11 тис. українських робітників, що працювали там до повномасштабного вторгнення.

5 жовтня 2022 року російський президент Владімір Путін своїм указом доручив передати окуповану Запорізьку АЕС у федеральну власність РФ. Для цього у Росії створили компанію "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС". За даними української розвідки та "Енергоатома", російські окупанти вимагали від персоналу Запорізької АЕС підписати контракти з цією структурою.

Запорізька АЕС перебуває в окупації з 4 березня 2022 року. За цей час росіяни неодноразово порушували принципи ядерної та радіаційної безпеки, мінуючи територію станції, не допускаючи до роботи кваліфікований персонал та перебиваючи лінії живлення АЕС від енергосистеми України.