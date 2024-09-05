Українці за півтора місяці ввезли акумуляторів і зарядних станцій на понад 7 мільярдів

Від моменту набуття чинності законів, які передбачають звільнення від сплати митних платежів при ввезенні окремих видів товарів, українці ввезли обладнання для генерації та зберігання електроенергії на 7,08 млрд грн.

Про це йдеться в повідомленні Державної митної служби.

"За час дії законів (з кінця липня, – ред.) загальна вартість таких товарів, ввезених в Україну, склала 7,08 млрд грн. При цьому пільг зі сплати митних платежів надано на суму 1,47 млрд грн", – сказано в повідомленні.

Найпоширенішими товарами, ввезеними зі звільненням від оподаткування, були акумулятори та електрогенераторні установки. Їх імпортували у кількості майже 120 тис. та понад 1,8 тис. одиниць відповідно.

При цьому податкове навантаження на них під час імпорту було зменшено на суму близько 760 млн грн.

Водночас пільги на інше обладнання та комплектуючі, необхідні для відновлення енергетичної інфраструктури, які підпадають під дію законів, склали понад 708 млн грн.

Як повідомлялося, 27 липня президент Володимир Зеленський підписав законопроєкти №11258 та №11259 щодо скасування податкових та митних зборів для ввезення енергообладнання.

16 липня Верховна Рада підтримала зміни до Податкового та Митного кодексу, які передбачають звільнення від сплати ПДВ та митних платежів при імпорті товарів для виробництва машин розмінування, а також генераторів, сонячних панелей та систем накопичення електроенергії.

Наприкінці червня Ставка Верховного Головнокомандувача Збройних сил України провела окреме засідання з питання енергетичної безпеки.

"Рішенням Ставки доручили уряду розробити умови, що спростять для людей встановлення сонячних панелей та акумуляторів. З податковими та митними пільгами, спеціальними кредитними програмами", – заявляв тоді президент Володимир Зеленський.

Він також доручив уряду розробити стратегію розвитку відновлюваної енергетики та розподіленої генерації на рівні держави.