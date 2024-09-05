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Завтра впродовж доби відключатимуть лише одну чергу, – "Укренерго"

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світло

Завтра, 6 вересня, в усіх регіонах України впродовж доби прогнозується застосування однієї черги відключень електроенергії.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

Живлення критичної інфраструктури не обмежується.

"В обсягах застосування обмежень можливі зміни. Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні дізнавайтесь на сайті обленерго та його сторінках у соцмережах", – попередили в компанії.

Раніше експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук заявив, що, за оптимістичним сценарієм, в осінньо-зимовий період відключення електроенергії триватимуть до 12 годин на добу, а за песимістичним – до 20 годин.

До того тодішній голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявляв, що уникнути відключень електроенергії взимку можливо буде за умови, якщо температура буде плюсовою.

Автор: Галина Ялівець

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Топ коментарі

  • Redcar Ukraine
    Божа благодать просто.

    - тарифи x2 на електрику,

    - по 7 годин без світла в Києві,

    - паралельно вкрасти мільярди на захист енергетики

    - вбухувати бабки в російську АЕС, яку збудують через 15 років

    - забити нафіг на когенераційні установки від Заходу

    Але гордо заявити: українці, ви неймовірні, тримайте кістку 1 чергу відключень . Але сильно не звикайте, зимою буде срака.
  • Cremona Simf
    а коли ОП відключать на півроку часу?
    ОП дуже багато світла бере і ні@єра не робить.

    Люди вимагають. Прошу пана з Укренерго.
  • dar ddd55bf6
    А єкспорт єл.єнергіі до Європи буде діяти?
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