Втратив майже чверть: Статки Коломойського за рік скоротилися до $600 мільйонів, – Forbes

Статки українського олігарха Ігоря Коломойського за останній рік скоротилися на 22% – до $660 млн.

Про це пише Forbes Ukraine, передає ЕП.

У лютому 2022 року видання оцінювало статки Коломойського у $1,8 млрд, а в листопаді – вже на мільярд менше, у $850 млн.

Коломойському належить низка закордонних активів. Це частка від 500 тис. кв. м комерційної нерухомості в Огайо, сталеливарні заводи у Кентуккі, Західній Вірджинії та Мічигані, завод із виробництва мобільних телефонів в Іллінойсі та комерційна нерухомість у Техасі.

Окрім того, в нього залишаються обсяги ліквідних активів (яхти, літаки, готівка). Наприклад, йому досі належить 90-метрова супер'яхта Lauren L вартістю $97 млн, що зіставно з оцінкою всієї мережі АЗС "Привату".

Нагадаємо, Ігоря Коломойського підозрюють у шахрайстві та заволодінні коштами "Приватбанку", а також в організації замовного вбивства у 2003 році. Йому оголосили кілька підозр за різними епізодами.

2 вересня 2023 року СБУ та БЕБ повідомили Коломойському про підозру у шахрайстві та легалізації понад 500 млн грн нелегальних доходів через "Приватбанк" у 2013-2020 роках.

7 вересня того ж року детективи НАБУ повідомили Коломойському та ще 5 особам про підозру у заволодінні понад 9,2 млрд грн коштів "Приватбанку". Однак Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду закрила провадження у справі НАБУ щодо Коломойського через завершення строків досудового слідства, пославшись на "правки Лозового". Наразі САП оскаржує це рішення у Верховному Суді.

15 вересня 2023 року СБУ та БЕБ повідомили Коломойському про нову підозру за трьома статтями. За версією правоохоронців, упродовж 2013-2014 років він незаконно заволодів 5,8 млрд грн. Для цього олігарх створив злочинне угруповання, яке складалося зі співробітників банку, в якому він був засновником та акціонером.

У травні 2024 року Коломойському повідомили про підозру в організації замовного вбивства юриста, директора українсько-американської Консалтингової компанії "Фарго" Сергія Карпенка у 2003 році у Феодосії (Крим).

Наприкінці серпня цього року Шевченківський районний суд Києва змінив запобіжний захід Ігорю Коломойському з тримання під вартою на заставу в розмірі 1,88 млрд грн.