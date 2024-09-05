Швеція виділить додаткові $49 мільйонів на підтримку опалення та електропостачання в Україні

Шведський уряд схвалив виділення додаткових 500 млн шведських крон ($49 млн) на підтримку опалення та електропостачання в Україні. За підрахунками Світового банку, ця підтримка може допомогти виробляти електроенергію для 185 тис. людей.

Про це йдеться в повідомленні уряду Швеції.

Там зауважили, що таким чином це стане найбільшим внеском Швеції в енергопостачання України.

"Нова підтримка надаватиметься паралельно з великою підтримкою Швеції, яка вже надається енергетичному сектору України", – сказано в повідомленні.

Ініціатива охоплює дві газові турбіни для виробництва електроенергії на початковому етапі. Виробничий комплекс буде захищений таким чином, щоб мінімізувати руйнівні наслідки російських атак.

Основна відповідальність за внесок Швеції лежатиме на Шведському агентстві міжнародного розвитку та співробітництва. Проєкт є спільною інвестицією з українською державною енергетичною компанією та іншими міжнародними фінансовими інституціями.

Мета полягає в тому, щоб цей виробничий об'єкт почав працювати у 2025 році.

Наприкінці травня уряд Швеції ухвалив рішення про виділення нового пакету підтримки для збільшення українських потужностей з виробництва та передачі електроенергії на загальну суму у 57 млн євро.