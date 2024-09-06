Путін заявив, що світова економіка не переживе відмови від російських нафти й газу

Президент Росії Владімір Путін заявив, що світова економіка не переживе відмови від нафти та газу з Росії.

Про це Путін сказав на пленарній сесії Східного економічного форуму, передає The Moscow Times.

За словами Путіна, будь-які спроби "закрити" російську енергетику приречені на провал, оскільки світовий видобуток вуглеводнів знаходиться "на межі" та "відповідно до потреб світового ринку".

"Це неможливо просто, розумієте? Це неможливо. Ось уявімо, що взяли завтра і все закрили – газ, нафту нашу і таке інше. Але світова економіка не витримає такого закриття. Просто ціни підростуть до небес, а все одно купуватимуть. Без цього неможливо. У цьому вся справа", – сказав Путін.

Путін додав, що країни, які вводять санкції проти російських енергоносіїв, керуються "зарозумілістю та самовпевненістю", а результату в цих обмежувальних заходів "немає".

За словами Путіна, він "не розуміє", чому від російського газу відмовляється Німеччина – у минулому найбільший клієнт "Газпрому". У робочому стані залишається одна нитка трубопроводу "Північний потік", нагадав президент Росії.

"Що заважає тому ж уряду Німеччини натиснути кнопку, домовитися з нами і включити? 27,5 мільярда кубічних метрів газу відразу пішло б до Європи, Німеччини. Чому вони цього не роблять? Я не розумію", – сказав Путін.

Він нагадав, що з наступного року припинити транзит російського газу планує Україна, а це загрожує припиненням поставок до Австрії, Угорщини та Словаччини.

"Для нас буде певне скорочення доходів. Але нічого, більше "Газпром" постачатиме всередині країни", – сказав російський президент.

Російський експорт

Згідно зі статистикою Міжнародного енергетичного агентства, Росія продовжує експортувати нафту та нафтопродукти в довоєнних обсягах (7,7 млн ​​барелів на день), незважаючи на ембарго, яке ввели країни G7: сиру нафту скуповують Індія та Китай, а нафтопродукти – Туреччина, Бразилія та Саудівська Аравія.

Сумарні доходи від продажу енергоносіїв, втім, просіли майже на чверть порівняно з довоєнними: зараз це близько 700 млн. євро на день проти 900 млн євро в січні 2022 року (згідно з підрахунками CREA).

Далося взнаки обвальне падіння експорту газу, за поставки якого Кремль спочатку захотів отримувати оплату "в рублях", а потім відключив поставки для більшості європейських країн. У результаті газовий експорт минулого року зменшився до 69 млрд кубометрів – мінімуму з 1985 року. Порівняно з обсягами, що були до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, поставки скоротилися втричі.

Раніше стало відомо, що російська нафтова галузь, яка забезпечує половину всієї експортної виручки економіки та близько третини доходів федерального бюджету, залишається залежною від іноземного обладнання.

Так, зараз російським нафтовикам не вистачає близько 200 позицій різного обладнання, що становить приблизно 14% від 1400 одиниць різної техніки та обладнання, яке необхідно, щоб "нафту знайти, видобути та переробити".

Проблеми "Газпрому"

Залишившись без можливості продавати газ, "Газпром" був змушений скоротити видобуток до мінімуму за всю свою історію. У першому півріччі 2024 року збиток газового бізнесу компанії міг скласти ще 480,6 млрд руб.

Наприкіні липня повідомлялося, що експорт російського газу "Газпромом" до Китаю у першому півріччі 2024 року вперше перевищив обсяги, які все ще купують деякі країни ЄС.

На початку червня 2024 року видання FT писало, що "Газпром" не зможе відновити обсяги експорту газу, втрачені внаслідок війни в Україні, принаймні протягом 10 років.

У травні цього року акції російського "Газпрому" на Московській біржі впали до мінімуму з 24 лютого 2022 року, коли після початку вторгнення в Україну обвалився увесь фондовий ринок РФ.