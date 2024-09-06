Адміністрація Байдена шукає способи використати мільярди доларів для України, які можуть "згоріти" 30 вересня, – ЗМІ

Адміністрація президента США Джо Байдена веде термінові переговори з Конгресом, щоб дозволити їй використати понад $6 млрд військової допомоги Україні до 30 вересня.

Про це пише Reuters із посиланням на кілька обізнаних джерел, передає "Європейська правда".

Зазначається, що президентські повноваження щодо вилучення озброєнь (PDA), ключовий компонент пакету допомоги Україні на суму $61 млрд, ухвалений у квітні, дозволяє президенту передавати оборонні товари та послуги з американських запасів у відповідь на надзвичайні ситуації.

PDA був основним механізмом, який адміністрація Байдена використовувала для постачання зброї в Україну. Нещодавно, 23 серпня, адміністрація оголосила про новий пакет військової допомоги на суму $125 млн, що включає ракети протиповітряної оборони, обладнання для боротьби з безпілотниками, протитанкові ракети та боєприпаси.

Однак більша частина з $7,8 млрд, передбачених законопроєктом, який Байден підписав у квітні, не була використана, що змушує посадовців шукати спосіб зберегти решту $6 млрд, оскільки наближається крайній термін для їх використання – 30 вересня, тобто кінець 2024 фінансового року.

Співрозмовники агентства зазначають, що Держдепартамент сподівається включити продовження повноважень до Постійної резолюції – короткострокового законопроєкту про надзвичайні витрати, який Сенат і Палата представників повинні ухвалити цього місяця, щоб уникнути шатдауну 30 вересня.

Помічники конгресменів, які побажали залишитися анонімними, наполягають на тому, що рішення буде знайдено, враховуючи сильну двопартійну підтримку допомоги Україні.

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Джерела в Конгресі заявили, що не до кінця зрозуміло, чому потік зброї в Україну сповільнився цього року, але сказали, що це частково пов'язано зі стурбованістю Пентагону тим, що його власні запаси виснажуються, оскільки збройова промисловість бореться з проблемами в ланцюжку поставок.

Поки тривають переговори з Конгресом, адміністрація розглядає запасний план, за яким Держдепартамент зробить суттєву заяву щодо допомоги до 30 вересня, фактично витративши решту $6 млрд до завершення терміну дії програми.

За словами джерел, згідно з цим резервним планом, терміни постачання зброї та обладнання будуть продовжені, що дозволить більш поступово передавати ресурси Україні.

Помічники конгресменів і представники адміністрації також зазначають, що є ще один доступний ресурс: близько $3 млрд, виділених в рамках повноважень PDA в результаті бухгалтерської помилки Пентагону. Водночас термін дії цих повноважень не закінчується.

Як повідомлялося, декілька громадських організацій США звернулися до Державного департаменту з проханням використати для допомоги Україні $6,2 млрд, поки вони доступні до кінця фінансового року в країні.