Примусово українських чоловіків з-за кордону не повертатимуть, – посол у Чехії

Українських чоловіків призовного віку, які перебувають за кордоном, примусово не повертатимуть на Батьківщину.

Про це заявив посол України в Чехії Василь Зварич, передає Радіо Свобода.

"Я скажу і заспокою усіх, що тут не йдеться про якісь примусові заходи із повернення українців в Україну – тих, особливо, які мобілізаційного віку. Звісно, мотивація – це свідомість кожного громадянина України. Ми вважаємо, що всі громадяни України незалежно від місця проживання мають один обов’язок перед державою – це захист Вітчизни…

Звичайно, це вибір кожного громадянина, який із тих чи інших причин опинився за межами своєї країни. Наше завдання як держави – це створити умови громадянам, які хочуть захищати свою державу в Україні, створити всі умови для такого повернення", – сказав дипломат у коментарі виданню.

За інформацією МВС Чехії, в країні постійно чи тимчасово проживають 253 тисячі чоловіків з України. Серед них тих, хто перебуває у Чехії за візою тимчасового захисту і є віком від 18 до 65 років – понад 95 тисяч.

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Раніше міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що його країна не підтримує українських чоловіків, які намагаються сховатися від мобілізації в Україні, сидячи за кордоном.

Водночас він наголосив, що можливості його країни обмежені, коли йдеться про примусове повернення українських громадян на Батьківщину.

Як повідомлялося, військовозобов’язаним українцям за кордоном, які не оновили військово-облікові дані, не видаватимуть та не обмінюватимуть водійське посвідчення, а також не реєструватимуть транспорті засоби.